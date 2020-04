Lagnasco, oltre 3 mila mascherine distribuite tra la cittadinanza

Sono state preparate nella giornata di oggi, da consiglieri comunali e volontari muniti delle necessarie precauzioni, le buste destinate ad ogni famiglia residente, contenenti due mascherine chirurgiche per ogni persona.

Saranno distribuite domani pomeriggio, domenica 19 aprile, recapitate direttamente nella buca delle lettere delle singole abitazioni, con le medesime modalità con cui lo scorso 5 aprile fu distribuita la prima fornitura di una mascherina per ogni abitante (donate dalla ditta Amambiente).

Questa nuova distribuzione è frutto della donazione di 1.900 mascherine della ditta Vimin Box e di ulteriori 1.500 acquistate dal Comune; quelle avanzate, aggiunte alle 100 lavabili consegnate nei giorni scorsi dalla Regione ed alle 200 Ffp2 donate ieri dalla ditta Rosatello, rimangono al momento a disposizione presso i locali municipali per le prossime esigenze (con priorità per la casa di riposo o per eventuali quarantene).

Da rilevare inoltre alcune donazioni in denaro, da lagnaschesi che vogliono mantenere l'anonimato; accantonate in un apposito capitolo di bilancio, rappresentano risorse che vengono utilizzate per le necessità legate all'emergenza. L'amministrazione comunale esprime il proprio sentito ringraziamento, a nome di tutta la popolazione, per questi gesti di vicinanza e sostegno.