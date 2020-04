RSA piemontesi e Covid: "La soluzione non è Fazio. Serve un commissariamento concordato con il governo"

La probabile nomina dell'ex Ministro Fazio nell'Unità di crisi è la dimostrazione, evidente, della necessità di un commissariamento, come ripetiamo ormai da giorni. La gestione della crisi in Piemonte non ha funzionato, lo dimostrano i numeri. Non pensiamo che la situazione possa essere risolta da un vecchio compagno di partito di Cirio. L'amicizia con il Presidente e l'aver militato per decenni in Forza Italia non possono essere la garanzia per un'auspicata svolta. Se Cirio intende commissariare l'Unità di Crisi lo faccia di concerto con il Governo e con il Ministro della Sanità.