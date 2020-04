Terres Monviso: l’Atlante dei Sapori #acasatua, parte il servizio di spesa a domicilio dei piccoli produttori

Fare rete è la parola d’ordine di un progetto che da oltre 5 anni unisce i territori che si affacciano sul Monviso: Terres Monviso.

Una rete di Amministrazioni e intenti, politiche di territorio e azioni concrete per la salvaguardia di coloro che vivono e abitano le vallate e la pianura del saluzzese.

Anche oggi, in queste settimane di “isolamento”, il progetto non si è fermato e sin dal primo giorno ha lavorato per costruire una rete social di persone, conoscenze e racconti - dalle ricette alla musica, che ci sta accompagnando, per guardare oltre, sentirsi più vicini, meno soli.

Ora è la volta di mettere in sinergia un servizio divenuto fondamentale per tutti: la spesa a domicilio.

Non stiamo parlando di media e grande distribuzione ma di produttori, anche piccoli, che si sono messi in moto per portare sulle tavole di tutti, anche di chi è impossibilitato a muoversi, il frutto del loro lavoro.

La chiamata numero 3 di Terres Monviso è rivolta a loro. Hai un’azienda che produce prodotti a chilometro zero? Hai un’attività di produzione in proprio? Hai riorganizzato il tuo lavoro in modo da riuscire a rispondere alle richieste di consegna a domicilio rispettando tutte le norme di igiene e sicurezza necessarie in tempi di Coronavirus? Entra nella mappa di Terres.

Compila il form che troverai online sulla pagina Fb Terres Monviso, settimanalmente sul sito www.visitmove.it aggiorneremo una tabella che andrà dalla Valle Stura sino a Bagnolo, da Chianale sino a Lagnasco e Moretta. Non possiamo guidarvi lungo i sentieri dell’arte e della natura? Vi accompagniamo tra le vie del gusto.

Un gelato all’ora di merenda. Il vino giusto all’aperitivo per una serata speciale. La frutta di stagione che ha il gusto della frutta. La farina macinata a pietra per tornare a fare il pane in casa. Eccoci, Terres Monviso vi dice come fare ad averli.