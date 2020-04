Bra, un cuore solo e un’anima sola con i fratelli ortodossi che oggi (19 aprile) festeggiano la Pasqua

Una Pasqua diversa anche per i fratelli ortodossi. La comunità presente a Bra, che fa capo alla parrocchia ortodossa romena di Santa Caterina di Alessandria d’Egitto, guidata da padre Vasile Doroftei, ha vissuto la “Festa delle feste” di domenica 19 aprile in stretta osservanza delle norme anti-contagio da Coronavirus con rito senza la presenza dei fedeli.

Il messaggio della Risurrezione parla ad un’umanità che, tra ansia e lutti, cerca una luce in fondo al tunnel dove si trova da mesi, come ha ricordato il Patriarca di Costantinopoli: “ È difficile restare umani senza la speranza dell’eternità. Questa speranza vive nel cuore di tutti i medici, infermieri, volontari, donatori e di tutti coloro che prestano assistenza generosamente ai fratelli che soffrono con spirito di sacrificio, abnegazione e amore. Nel mezzo di questa crisi indicibile, essi profumano di resurrezione e speranza”.

Per Bartolomeo I “ Il Coronavirus ha dimostrato quanto fragile sia l’uomo, quanto facilmente lo domini la paura e la disperazione, quanto impotenti si rivelino le sue conoscenze e la sua fiducia di sé, quanto infondata sia l’opinione che la morte costituisca un evento alla fine della vita e che l’oblio o l’allontanamento della morte sia il suo giusto modo di affrontarla. Apparteniamo a Cristo e la presenza del dolore e della morte, per quanto sia evidente, non costituisce la realtà ultima”.

Sulla stessa onda Kirill, il Patriarca di tutte le Russie, che assicura: “ La fede dà la forza di vivere e, con l’aiuto di Dio, di sopportare vari mali, prove differenti, specialmente quelle che ci colpiscono oggi con la diffusione di un virus pericoloso. Siamo chiamati a mantenere la pace interiore, a ricordare le parole del Salvatore, pronunciate alla vigilia della sua Passione redentrice: ‘Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo’”. Esortando: “ Nessuna restrizione esterna deve spezzare la nostra unità e toglierci l’autentica libertà spirituale acquisita dalla conoscenza di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo”.

Tanti fedeli, in questa pandemia, sentono proprio il bisogno di fermarsi in chiesa per pregare. Una consolazione nelle tante difficoltà di questo periodo. La spiritualità della Pasqua rappresenta sempre un intenso momento di coesione per i rumeni che vivono e lavorano a Bra e dintorni, formando una delle comunità più operose e inserite nel tessuto sociale cittadino.

Come da tradizione, sulle tavole non mancheranno le uova, preparate in casa, come nel caso di Olga Fissore, che le ha presentate insieme ai tipici panettoni pasquali ucraini (Kulich). Per gli ortodossi, in particolar modo per i romeni, l’uovo è simbolo di rigenerazione e di purificazione. La leggenda narra che le pietre che hanno colpito Gesù, durante la flagellazione, si siano trasformate in uova rosse e che anche le uova portate da Maria al figlio morente si siano colorate di rosso. Il saluto che i romeni si scambiano dal primo giorno di Pasqua fino all’Ascensione è un’espressione di giubilo: “ Cristos a înviat!” (Cristo è risorto) cui fa seguito “ E adevărat că a înviat” (È vero che è risorto).

La Pasqua ortodossa non si festeggia quasi mai nello stesso giorno di quella cattolica. La spiegazione è legata ai diversi calendari che sono riconosciuti dagli stati e dalle chiese.