Anche TSR Radio festeggerà il 25 aprile, con una giornata tra parole e musica

Un ViVoLiVe che si estenderà per tutta la giornata dove le parole e la musica si alterneranno perché i ricordi vissuti da una collettività fanno parte di un sentimento che non deve essere relegato solo al passato. Alla nostra richiesta, hanno risposto aristi del calibro di Massimo Priviero, Casa del Vento, Ellade Bandini, Cisco, Modena City Ramblers ma anche artisti delle nostre zone come i Lou Dalfin, Magasin du Cafe', Katchupa, Teres Aoutes String Band, Arabel, Popchord e tanti altri.