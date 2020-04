Crescere Insieme pensa al dopo emergenza

Al possibile sblocco di fondi comunali per il post-emergenza, il gruppo “Crescere Insieme di Cuneo” non perde tempo e si è subito attivato.



Sono diversi gli incontri “virtuali” che i suoi membri hanno già sostenuto per raccogliere proposte di investimenti concreti nel comune, partendo dalle esigenze dei Cuneesi, dall’altopiano alle frazioni. «Dobbiamo arrivare preparati quando verrà dato il “via libera”, seppur graduale» afferma Marco Bertone, il coordinatore di Crescere Insieme «stiamo pensando ad azioni da proporre all’amministrazione per far ripartire i comparti più caratteristici del nostro comune, come quello del turismo, dell’agro-alimentare, fieristico e naturalistico, con un’attenzione particolare alle numerose frazioni che caratterizzano Cuneo e che presentano una popolazione sostanzialmente uguale a quello all’altopiano.



Se verranno resi disponibili i fondi annunciati, è nostra intenzione presentare un progetto di investimenti con prospettive di benefici a lungo termine. Cuneo» prosegue Bertone «deve implementare il suo ruolo di capoluogo di provincia e di punto di riferimento per le numerose vallate che ne fanno da corollario, proponendo iniziative che coinvolgano tutto il territorio».



Il gruppo si è anche confrontato nei giorni scorsi con i membri dell’Associazione Insieme avviando un dibattito sinergico di intenti e propositivo, con professionisti e consulenti edotti che fanno parte dell’associazione, diversificata per la pluralità di soggetti che la compongono provenienti dalle diverse zone di tutta la Provincia Granda.



Conclude Bertone: «Perché no? Il nostro progetto per Cuneo potrebbe essere esemplare, estendibile agli altri comuni della nostra provincia».