Manta risponde all’appello della solidarietà Covid con oltre 4 mila euro

Ammonta a 4.280 euro per l’esattezza, la donazione della Pro loco di Manta insieme allo Sci club Manta e alla sezione locale Alpini ANA, fatta all’Associazione “Officina delle idee” per l’Ospedale di Saluzzo, che ha promosso e cura l’iniziativa di solidarietà Covid con le Associazioni "Amici del SS Annunziata" di Savigliano e "Cuore in mente".

Alla gara di solidarietà hanno aderito molti mantesi, anche in forma privata, "con grande partecipazione e diffuso spirito solidale, segno evidente di una comunità viva e attenta all’emergenza legata al covid 19".

La Proloco è presieduta da Beatrice Sacchi, lo Sci Club da Giacomo Estienne e la Sezione Alpina Ana da Michele Colombero.

“Eravamo certi che i nostri concittadini avrebbero risposto – sorride Beatrice Sacchi – ma la somma raccolta è andata davvero oltre ogni aspettativa!”.

“Questa importante donazione – afferma Giovanni Damiano di Officina delle idee – dimostra, qualora non si fosse chiaramente capito, quanto alla gente stia a cuore l’Ospedale di Saluzzo, oggi e nel futuro prossimo”.

“Come primo cittadino – afferma Paolo Vulcano, sindaco di Manta – sono orgoglioso di questo, come dei tanti gesti di solidarietà di cui la mia comunità è stata ed è capace ogni giorno”.