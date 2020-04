Nasce un nuovo sito per far conoscere le bellezze di Saluzzo nel mondo

Accendete la musica, scorrete le foto e, buona visione. Tutto questo è Saluzzo su: www.saluzzo.biz , appena lanciato nel web.

Ha un unico scopo: " far conoscere le bellezze di Saluzzo nel mondo" sottolinea l’autore Marco Fassino, dell’omonima agenzia Fassino Immobiliare.

E’ un nuovo sito per la promozione di Saluzzo nel mondo, un tour tra immagini di beni artistici, angoli più caratteristici, eventi e peculiarità.

“Un sito per ricordare a noi saluzzesi, oggi costretti a stare in casa, quanto sia bella e quante cose offra la nostra città “ afferma Fassino ma anche per stimolare un turista italiano o straniero a venire a visitarla, appena sarà possibile.

“Pensiamo che questo momento in cui tutti sono forzatamente in casa e navigano sui siti, sia il migliore per far incuriosire alle bellezze di Saluzzo e far loro nascere il desiderio di conoscerla a fine epidemia".

Sul sito anche il meteo, gli eventi, gli hotels, la webcame, notizie, per una panoramica a tutto tondo. “ Vuole portare positività – conclude l’autore - Il principe Miškin nell'Idiota di Dostoevskij afferma:”La bellezza salverà il mondo”.

Si ringraziano tutti i fotografi che hanno dato disponibilità con le loro bellissime immagini.

www.saluzzo.biz: condividi se anche tu credi nella bellezza della nostra città. #saluzzo #tuttoquestoèsaluzzo #apresto