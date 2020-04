Racconigi celebrerà il 25 Aprile con una videoconferenza sulla pagina facebook comunale

Cade quest’anno il 75° Anniversario della Liberazione. Per celebrarlo l'Amministrazione Comunale di Racconigi aveva predisposto, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione di Racconigi, un fitto calendario di iniziative.

Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid – 19, non potremo dare corso alle iniziative pensate né svolgere la tradizionale manifestazione con la celebrazione della Messa, la fiaccolata e gli interventi ufficiali in piazza. Tuttavia non vogliamo far passare sotto silenzio una data così importante per la nostra Nazione.

E' stato allora organizzato, con il Maestro Pierfranco Occelli, Presidente dell’ANPI e il musicista racconigese Michelangelo Banchio, una video conferenza, che potrà essere seguita, da venerdì 24 aprile prossimo, sulla pagina facebook “Città di Racconigi” e sul sito istituzionale del Comune www.comune.racconigi.cn.it.

Il sindaco Oderda, inoltre, nella mattinata di sabato 25 aprile prossimo, attenendosi strettamente alle disposizioni in vigore, che escludono qualsiasi forma di assembramento della popolazione, provvederà alla deposizione delle corone d’alloro presso la lapide dei Caduti Partigiani Racconigesi posta sotto i portici del Comune ed al Monumento di Piazza Carlo Alberto.

"La Città di Racconigi non rinuncia a celebrare l’Anniversario della Liberazione. La lontananza avvicina i nostri cuori", dichiarano dall'amministrazione.