Rifreddo: prende forma la nuova era esterna del cimitero

“L’idea - spiega il primo cittadino - è quella di continuare il camminamento in blocchetti che arriva dalla vicina provinciale in modo da realizzare un percorso sicuro per i pedoni ma anche di mettere in sicurezza l’area centrale compresa tra le fioriere. Purtroppo il blocco dei cantieri non ci permette adesso di realizzare la sostituzione del manto in asfalto con i blocchetti ma abbiamo voluto lo stesso cominciare la sistemazione in proprio almeno con le fioriere ed il verde. Approfitto dello spazio per indirizzare un ringraziamento particolare al nostro operaio che anche in tempi di Coronavirus non fa mancare il suo apporto”.