unamattinamisonconnesso, Cuneo pensa al "nuovo" 25 aprile: filmato e hashtag per raccogliere contributi dai cittadini invece di fiaccolata e concerto

A lavorare per organizzare il "nuovo" 25 aprile cuneese ci stanno pensando l'Istituto Storico della Resistenza, all'Anpi provinciale, la Consulta Giovanile, la Fondazione Nuto Revelli, le associazioni Micò e Ora e Sempre, La Centrale, Varco e il Conservatorio Ghedini. E il loro progetto si può riunire in un hashtag specifico: #unamattinamisonconnesso.

Il ritrovo al di sotto del monumento alla Resistenza, la fiaccolata e il tradizionale concerto conclusivo non saranno ovviamente possibili quest'anno, ma di certo questo non impedirà all'amministrazione comunale della città di Cuneo di festeggiare i 75 anni dalla Liberazione dal nazifascismo.

“In questo 2020 senza tempo, possiamo vivere il 25 Aprile basandoci sul significato più profondo che una celebrazione ha, cioè tributando il giusto ricordo a coloro che si sono sacrificati e hanno donato la loro vita per difendere i valori di libertà e democrazia - hanno spiegato il sindaco Federico Borgna e l'assessore Cristina Clerico negli scorsi giorni tramite un post sulla pagina Facebook del Comune (ripreso anche dal nostro giornale) -. Queste donne e questi uomini ci hanno insegnato che vale la pena lottare e sacrificarsi per i valori nei quali crediamo. Come diceva Giorgio Bocca: ‘E’ bene che si sappia cosa è stata la Resistenza, non il mito di cui parlano i revisionisti ma la rivelazione di ciò che un popolo può fare quando prende il destino del paese nelle sue mani”.