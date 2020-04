Circolavano senza un valido motivo: nove denunciati e 125 multati dalle Fiamme Gialle della Granda

Fiamme Gialle impegnate sul territorio della Granda nelle operazioni di controllo e verifica del rispetto delle restrizioni in vigore sul contenimento dell’epidemia da COVID 19.

L’attività, svolta attraverso l’impiego, ad oggi, di 630 finanzieri, che hanno controllato più di 1300 cittadini, ha portato, nella prima fase in cui era prevista la violazione costituente reato, alla denuncia di 9 soggetti sorpresi a circolare senza alcuna valida giustificazione.

Le infrazioni hanno riguardato l’art. 650 del Codice Penale “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, l’art. 495 “falsa attestazione/dichiarazione a Pubblico Ufficiale” e l’art. 496 “false dichiarazioni sull’identità e su qualità personali proprie e di altri”.

Successivamente, una volta entrata in vigore la norma che ha introdotto specifiche violazioni di natura amministrativa con conseguenti sanzioni pecuniarie (Decreto legge 19 del 25 marzo 2020), i finanzieri della “Granda” hanno verbalizzato 125 cittadini che avevano violato le direttive sul contenimento e hanno controllato 65 attività/esercizi commerciali, con la sospensione dell’attività per un periodo massimo di 5 giorni in capo ad un esercizio.