Il Lions Club Cuneo ricorda Maurizio Saglietto, socio fondatore nel 1962

Il Lions Club Cuneo ricorda Maurizio Saglietto scomparso all'età di 91 anni, "dopo una lunga vita di prestigiosa attività, di solidarietà e di servizio.

Ha onorato il Lions Club Cuneo con passione, competenza ed encomiabile senso di responsabilità. Per tutti è stato un autentico onore poter annoverare la sua lunga militanza all’interno del sodalizio, di cui, peraltro, fu socio fondatore. Per questo, l’Assemblea dei soci, nel corso della riunione del 7 gennaio 2019, aveva deliberato, con unanime consenso e con tanta deferenza nei confronti dei suoi meriti, di accordargli la qualifica di Socio onorario, allorché decise di porsi a margine delle attività associative per motivi di salute.Fu una scelta interiormente e concordemente avvertita come segno tangibile di riconoscenza nei confronti di chi aveva saputo e voluto offrire al lionismo una parte significativa delle sue alte doti intellettuali, professionali ed umane.

Il nostro Club ha un grande debito di riconoscenza verso il carissimo Maurizio, un debito che fa capo a diverse motivazioni. Prima di tutto, perché è stato uno dei soci cofondatori nell’ormai lontano 1962, sostenendo la genesi del Sodalizio con premesse e propositi di alta tessitura associativa, valoriale e di servizio. Quindi ne ha alimentato il percorso evolutivo con la sua partecipazione, le sue esortazioni e la sua guida come Presidente nel 1995/96. Senza dimenticare il lustro che ha accordato al Club attraverso la sua rinomata e apprezzata attività ingegneristica, le sue iniziative, gli importanti ruoli da lui ricoperti e il suo efficace dinamismo nel settore della solidarietà e del volontariato.In ordine alla componente solidaristica del suo operato, risulta particolarmente significativo ricordare il viaggio in Israele del novembre 2008, da lui organizzato per il Lions Club Cuneo, che fece registrare la partecipazione di molti soci. Fu quella un’esperienza indimenticabile, sia per la possibilità d’incontro con il lionismo locale, in particolare con i Club di Gerusalemme e di Haifa, sia per la constatazione delle prestigiose iniziative di servizio attivate in loco da Maurizio. Proprio in quest’ultima città, l’Associazione Nazionale per Soccorrere i Missionari Italiani, da lui presieduta, ha fondato e gestisce quello che è stato ufficialmente riconosciuto dal Governo di Israele come il secondo ospedale oncologico della Galilea, il primo a dotarsi di un complesso simulatore al cobalto per una migliore applicazione dei cicli di irradiazione. Fu davvero una preziosa occasione per verificare, direttamente e concretamente, il prestigio che godeva Saglietto in quel Paese mediorientale.Ci ha rammaricato l’impossibilità di prendere parte alle sue esequie, ma il tragico momento che stiamo attraversando impone rigorose e necessarie limitazioni. Non è comunque mancata la nostra commossa e intensa partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia, insieme alla speranza di poter al più presto commemorare coralmente e doverosamente la sua insostituibile figura.Lo ricorderemo sempre con deferenza e come esempio di vita e di servizio, di equilibrio e di saggezza, unitamente alla consapevolezza che il suo nome s’inserisce nelle pagine più significative e preziose del nostro Club".