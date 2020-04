Carte Prepagate Gratis – come trovare la migliore

A cosa serve una carta prepagata gratuita

Fare acquisti su internet è oramai una vera e propria necessità. Che si tratti di prodotti elettronici, di vestiti o anche semplicemente di generi alimentari, il web ci presenta tante offerte da non farsi scappare che però potrebbero richiedere un pagamento con una carta prepagata.

Sicuramente ci sono diversi tipi di pagamento possibili, oggigiorno, ma i vantaggi e la sicurezza che una carta prepagata può offrire, sono davvero molteplici e una volta provata, difficilmente riuscirete a farne a meno.

Naturalmente, una carta prepagata potrà tranquillamente essere utilizzata anche nei negozi fisici o presso qualsiasi sportello bancomat per il prelievo di denaro contante.

Quali caratteristiche sono particolarmente apprezzabili

Tra le caratteristiche che rendono particolarmente apprezzabile una carta prepagata ci sono ad esempio:

Il tempo di attivazione

Il circuito dei pagamenti

Il limite di spesa

Il limite di prelievo

Le modalità di ricarica

Al giorno d’oggi, il tempo di attivazione non è proprio più un problema dal punto di vista del tempo. A meno che non scegliate una carta prepagata che va attivata per forza allo sportello bancario, stiamo parlando di 5 o 10 minuti massimo. In così poco tempo avrete un carta perfettamente funzionante e pronta all’uso.

Per quanto riguarda il circuito di pagamento, vi consigliamo di affidarvi ai nomi più prestigiosi, per non rischiare di trovare un prodotto a voi particolarmente gradito, ma che non sarà possibile acquistare, dato che un particolare negozio online non prevede pagamenti con un circuito un po’ meno conosciuto.

Il limite di spesa lo dovrete tendenzialmente scegliere voi. Capire quali sono le vostre esigenze: se siete dei compratori seriali o invece se fate acquisti solamente di rado, determinerà quale cifra impostare per questa opzione. È sempre bene ricordare che si tratta di una prepagata e non di una vera e propria carta di credito, che potrebbe avere dei limiti ben diversi.

Un’altra caratteristica davvero molto gradita a tantissimi clienti è la possibilità di prelevare denaro contante da un qualsiasi bancomat. Anche in questo caso è sempre bene accertarsi quale sia il limite pre-impostato con la vostra carta, per non avere brutte sorprese.

Soprattutto per quanto riguarda gli acquisti online che possono interessare le offerte a tempo, la modalità di ricarica è davvero molto importante. Sempre più spesso sarete voi a poter decidere i vari parametri e per quanto riguarda la tempistica della ricarica, si sono fatti davvero dei notevoli passi in avanti negli ultimi anni grazie alle app intuitive e funzionali.

Quali sono le migliori disponibili gratuitamente

Sul mercato troverete sicuramente diverse carte prepagate gratis (come consigliato su miglioricarteprepagate.it ) con molteplici offerte. A seconda di quelle che sono le vostre esigenze, avrete certamente modo di trovare quella perfetta per voi.

Hype Start - una carta sicura e affidabile che utilizza il circuito Mastercard e che non ha alcun costo di attivazione o canone annuo. Si attiva in cinque minuti e offre diverse interessanti possibilità di limite di spesa.

La carta prepagata N26, particolarmente apprezzata all’interno del continente europeo, ma non solo, è sinonimo di garanzia. Oltre un milione di clienti si è affidato a questo tipo di carta e anche solo così, si capisce di che pasta è fatta. Nessun costo e nessun canone se si richiede online, offre la ricezione di pagamenti con IBAN completamente a gratis.

Una carta che utilizza un doppio circuito, sia Mastercard che Maestro e che ha un costo di emissione pari a zero, ma un canone annuo di soli 15 euro è la carta Widiba. Prelievi gratis da tutti gli ATM d’Europa!