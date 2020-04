Corso per ristoratori: come far decollare la propria attività

Se hai un'attività commerciale nel settore della ristorazione o vorresti aprirla, dovresti valutare seriamente l'iscrizione ad un corso per ristoratori. È quello che ti spiegheremo in questa guida, nella quale capirai in cosa consiste questo corso e come potrebbe esserti utile per la tua attività.

corso per ristoratori : di cosa si tratta

Partiamo subito da un presupposto. Forse credi di non aver bisogno di un corso per ristoratori perché magari hai un'attività aperta da anni, Forse il tuo ristorante o locale è stato tramandato da generazioni e non ti piace l'idea che qualcuno possa dirti come gestirlo. Bene, il primo mito da sfatare è che un corso per ristoratori ti occorra perché hai delle mancanze. Al contrario, un corso di questo tipo può servirti proprio per integrare la tua attitudine e la tua passione. Non ti viene insegnato infatti come fare il tuo lavoro, ma come implementarlo e migliorarlo. È importante avere ben chiaro questo concetto perché spesso si hanno delle resistenze in tal senso. Quindi, cos'è un corso per ristoratori? Partiamo dagli obiettivi, che sono:

aumentare il fatturato

lavorare meno ma lavorare meglio

insegnare a delegare

creare il tuo modello di business, la tua mission.

Tutto ciò premesso, andiamo a scoprire meglio quali potrebbero essere i punti deboli che il corso può realmente trasformare in carte vincenti.

I punti deboli di un'attività

Immagina la scena, che forse potrebbe esserti anche familiare. Al mattino presto apri la tua attività pieno di entusiasmo ma anche in un certo senso già stanco. Sai già che, prima di abbassare la saracinesca alla sera, dovrai svolgere mille attività. A fronte di questo lavoro certo però, gli incassi che farai sono al contrario incerti. Lavori senza sosta, non prendi mai pause, ma alla fine del mese i conti non tornano mai. Non vuol dire certo che il tuo locale non sia buono, o che ciò che vendi non valga. Molto probabilmente ci sono delle falle nella gestione dei cosiddetti flussi, che a catena si ripercuotono su tutto il resto. Quali potrebbero essere?

Mancanza di delega: fai tutto da solo? Prova a calcolare il tempo e le energie che spendi per occuparti ad esempio dei rifornimenti che potresti delegare ad un assistente;

troppa attenzione al prodotto: vendere un buon prodotto non significa averne l'ossessione. Non è necessario impiegare tutte le risorse per offrire magari un menu limitato ma di qualità eccelsa quando si potrebbe ampliare l'offerta proponendo piatti comunque buoni e genuini che incontrino anche i gusti più moderni. In sostanza non si può fare lo 'schizzinoso';

poca attenzione alla fattibilità: al contrario, magari stai cercando di emulare altri marchi proponendo di tutto di più. In questo modo perdi il tuo brand, il tuo essere.

Come fare allora?

Un nuovo modello di business

Il vantaggio di un corso per ristoratori è quello di essere aiutati a capire quali sono le falle e dove intervenire. In questi corsi si inizia con un'analisi della fattibilità (cosa vuoi fare e cosa puoi fare realmente). Si passa poi alla strutturazione del tuo modello, che potrebbe anche essere esportato in un franchising. Molta attenzione si presta poi a come attirare finanziatori. Che tu sia quindi un ristoratore che parte da zero o che tu voglia aggiornare il tuo business, iscriverti ad un corso è la soluzione giusta per migliorare.