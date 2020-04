Ghisolfi nell'Arena di Giletti: "Alle piccole imprese servono aiuti a fondo perduto"

Alle piccole imprese servono aiuti diretti e "a fondo perduto". Anche perché il decreto liquidità approvato due settimane fa è intervenuto di fatto quasi esclusivamente sul fronte delle garanzie fornite alle banche per accelerare, nel rispetto beninteso di procedure vigenti già prima e "non modificate", la concessione di prestiti "che dovranno essere poi restituiti a tutela degli stessi risparmiatori e depositanti".

Lo ha ribadito il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi in collegamento skype dalla propria abitazione di Cervere, intervenuto, per la seconda volta in quindici giorni, nell'Arena di Massimo Giletti, nella puntata assai dibattuta e dedicata alla prossima fase 2, quella in cui l'economia dovrà ripartire con il rischio però che molte piccole e piccolissime imprese manchino all'appello per oramai azzerata liquidità.