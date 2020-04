Giulia Barbero, laureata al corso superiore di Cucina della Scuola Internazionale Alma, è la giovane chef di MB Pastificio

Oltre 50 anni di tradizioni per questo rinomato pastificio artigianale, con sede a Piasco, che si rende disponibile in questo periodo di emergenza a raggiungere anche le case, per chiunque desideri mettere sulle tavole di Pasqua, primi a base di pasta fresca ripiena, regalandosi .

Il pastificio produce pasta fresca artigianale solo con materie prime selezionate e a km 0, credendo nell’importanza di utilizzare farine certificate di provenienza italiana e farine integrali macinate a pietra di grande pregio, tutte rigorosamente provenienti da agricoltura biologica.

Grazie a questi valori MB Pastificio ha ottenuto il riconoscimento di Eccellenza Artigiana Piemontese nella produzione di pasta fresca.

Da diversi anni, grazie anche a Giulia, figlia del titolare Antonio Barbero, che è stata la migliore delle laureate al corso superiore di Cucina della Scuola Internazionale Alma, il laboratorio ha arricchito la produzione con piatti di gastronomia tradizionale piemontese, sempre realizzata con ingredienti di qualità e nel rispetto della stagionalità. I prodotti spaziano dagli antipasti (sia piemontesi che di mare), ai sughi, ai dolci.





Potete effettuare i vostri ordini al n. Whatsapp 347.1519293, scegliendo fra le tante delizie di pasta fresca e di gastronomia illustrate QUI

Per questioni organizzative è molto importante che l’ordinazione avvenga minimo 24h prima della consegna.