La Regione si schiera a fianco di artigianato e commercio: prolungato sino al 30 settembre il bando

E’ stata infatti pubblicata in questi giorni la determina dirigenziale che differisce i termini per la presentazione delle domande per poter accedere al Bando “sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi” sezioni Finanziamento agevolato” e “contributo a fondo perduto”. Il termine è stato spostato al prossimo 30 settembre.

“Sappiamo benissimo – commenta l’assessore regionale alle Attività Economiche e Produttive, Andrea Tronzano – che il futuro del nostro territorio passa dalla capacità dei nostri settori produttivi, artigianali e del commercio di potersi rimettere in carreggiata dopo il blocco determinato dall’emergenza sanitaria. Siamo consapevoli che le risorse che abbiamo messo in campo non abbiano la potenza di quelle della Ue, ma aiutano e affiancano in modo adeguato. In questo caso servono soprattutto per la sicurezza e per il rafforzamento dello smart working. Presto daremo vita ad altre misure che stiamo completando di concerto con le forze produttive, per dare l’aiuto concreto per ripartire con fiducia”.