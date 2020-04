Pavimenti e serramenti, la tendenza è che siano di qualità, mescolati con creatività e belli da vedere

Che sia di nuova realizzazione o restyling, il fascino di una casa si coglie nell’immediato dai pavimenti su cui poggiamo i nostri piedi, anticipandoci il gusto, il mood, la personalità dell’ambiente che andiamo a vivere.

Poi l’attenzione passa ai serramenti da cui, la luce che entra, illumina tutto il resto.

Saper dunque scegliere materiali, colori e texture di questi elementi è indispensabile per stabilire tutto lo stile della propria casa. Se amiamo seguire le ultime tendenze, vediamo che tiene testa il trend del “mix and match”, cioè l’unione di più stili e materiali diversi tra loro, mescolati con creatività ed intuizione, che porterà a realizzare “l’ambiente” che abbiamo sempre desiderato. Ma i materiali sono tanti, e non sempre comperarli a caso soddisferà alle nostre aspettative. Ed è qui che entra in gioco l’abilità e la competenza di chi sarà in grado di tradurre gli acquisti e la posa in valore ed emozione che dureranno nel tempo.





20 ANNI DI ESPERIENZA

Saluzzo Parquet e Serramenti è un azienda specializzata nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di pavimenti in legno e serramenti in PVC, alluminio, legno e legno-alluminio.

Negli anni, Il titolare Marco Bochicchio ha selezionato personalmente i migliori produttori di parquet e, grazie a questo rapporto diretto con le aziende, è in grado di offrire al cliente un’ampia scelta di materiali di alta qualità al giusto prezzo.

Non per ultimo, si può contare sul fatto che è possibile avere realizzate finiture artigianali personalizzate: dalla spazzolatura alla piallatura o seghettatura delle varie essenze. La gamma di prodotti include il parquet prefinito, il parquet decking per gli ambienti esterni ed il parquet massello grezzo o verniciato per una scelta tradizionale.

PAVIMENTI IN MATERIALI DI QUALITA’.

Tutti i pavimenti e parquet in legno laminato sono certificati FSC, con incollaggio vinilico e finiture ad acqua. I laminati sono prodotti di alta qualità, in classe AC4 e AC5 di ultima generazione, tutti certificati CE, con nuovi incastri a click a pressione e riproduzione di diverse essenze dall’effetto “vero legno”.

Le finiture sono artigianali, dalla spazzolatura alla piallatura e seghettatura. I Parquet per esterno in essenza pregiata o WPC.

Le essenze principali: Parquet rovere, Doussie, Teak, Iroko, Larice, Noce Americano.

Anche per gli accessori l’attenzione è all’altezza: battiscopa coordinati, colla anallergica, materassini fonoassorbenti e anti umidità, prodotti mirati di manutenzione.





SERRAMENTI.

L’Azienda propone serramenti in PVC di vari spessori e tipologie, del marchio Korus

La tecnologia sul PVC ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni, creando prodotti dall’aspetto simil-legno sia con pellicole effetto legno molto realistiche che profili minimal, che creano maggiori luce vetrata, e con maniglia centrata con nodo asimmetrico, che copiano il serramento in legno.

Anche i serramenti in Alluminio e Alluminio/Legno sono a marchio Korus, la cui tecnologia sull’alluminio, ha reso possibili profili ancor più performanti, come ad esempio Energy 1.0 che garantisce prestazioni molto elevate con profili minimal disponibili anche con anta nascosta nel telaio.

PERSIANE E ACCESSORI.

Scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti, zanzariere e cellini. Ad ogni cliente viene proposto un prodotto personalizzato, dalla persiana termoreflex che respinge il calore agli avvolgibili con lamella orientabile ai cassonetti con predisposizione di zanzariera, tapparella o frangisole, alle zanzariere senza guida inferiore. Innumerevoli prodotti per accontentare al meglio il propri clienti.

PORTE INTERNE E PORTONCINI D’INGRESSO.

Che siano Porte in legno impiallacciate o in legno massiccio, ogni linea viene adattata su misura per dimensioni e colore in modo da fondersi perfettamente negli ambienti interni ed esterni dell’abitazione.

Oppure si può scegliere fra porte vetrate, portoncini blindati disponibili con pannelli di vari materiali,

portoncini in PVC, in legno o alluminio, prodotti dall’OkeyPorte di Madonna dell’Olmo.

CASSONETTI, TAPPARELLE, PERSIANE E ACCESSORI.

Saluzzo Parquet e Serramenti, nel seguire il cliente in ogni esigenza e soluzione abitativa, propone in vendita anche tapparelle, persiane e accessori, tutti di ottima manifattura e qualità italiana garantita.

Grazie al team di esperti nel settore, l’Azienda sarà dunque in grado di garantire e certificare la massima qualità dei materiali ed una accurata installazione di sistemi innovativi, totalmente in grado di rispondere ad ogni esigenze.

Il team saprà inoltre consigliare quale tipo dei 3 Bonus 2020 poter sfruttare, od anche i 3 bonus insieme, nel caso di totale rispondenza a tutti i requisiti nelle installazione da eseguire.





