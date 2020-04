Coronavirus: Lega,in Spagna disoccupati nei campi, qui nulla

"Mentre il ministro Bellanova pensa ancora alla sanatoria per 600mila immigrati irregolari, crescono del 9% le domande pervenute all'Inps per il reddito di cittadinanza, a dimostrazione che l'attuale crisi sta ampliando la popolazione in condizione di poverta'. Attualmente sono oltre 1,8 mln i beneficiari del reddito di cittadinanza che potrebbero essere riavviati al mondo del lavoro. La Spagna mercoledi' approvera' il decreto per impiegare i disoccupati nei campi per rispondere alla carenza di manodopera, l'Italia invece ancora e' in cerca di una soluzione al problema dei lavoratori stagionali in agricoltura. Ci chiediamo cosa aspetti questo governo ad adottare soluzioni concrete invece di pericolose scorciatoie. Fino ad oggi questo esecutivo, che a parole chiede collaborazione, ha sistematicamente rigettato ogni proposta della Lega e delle opposizioni in generale. Ora agisca, gli italiani in difficolta' aspettano i fatti". Lo scrivono in una nota i parlamentari della Lega, Gian Marco Centinaio, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama e Lorenzo Viviani, capogruppo in Commissione Agricoltura a Montecitorio.

Lo scrive una nota dell?Ansa diffusa dai parlamentari.