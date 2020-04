Elezioni amministrative: si voterà tra metà settembre e prima di Natale

Per le Regioni chiamate a rinnovare le proprie Giunte e i propri Consigli regionali, tra cui la vicina Liguria, non sarà dunque possibile andare al voto a luglio come prevedeva una delle ipotesi in campo. Il mandato delle giunte Regionali a statuto ordinario, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia, in scadenza il 31 luglio, era già stato prorogato qualche settimana fa ed ora slitta ulteriormente.