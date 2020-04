A Bra prosegue per tutta la settimana la sospensione dei mercati

Prosegue anche a Bra, per l’intera settimana (20-26 aprile), la sospensione temporanea dei mercati cittadini.

“In linea con quanto stabilito in altre aree della nostra provincia, abbiamo deciso di prorogare la chiusura dei mercati cittadini – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Una misura che riteniamo necessaria per non vanificare gli sforzi fatti finora da parte di tutti. Auspichiamo di poter tornare presto a una “nuova normalità”: in merito, siamo al lavoro da giorni con le associazioni di categoria per riorganizzare l'esercizio, in sicurezza e nel rispetto delle regole”.