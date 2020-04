A Castelletto Stura il primo decesso positivo a Covid-19, il sindaco: "Siamo vicini alla famiglia"

Primo decesso risultato positivo a covid-19 a Castelletto Stura. Lo annuncia il sindaco Alessandro Dacomo.

"Con profonda tristezza - scrive il primo cittadino di Castelletto in una nota - "anche per Castelletto Stura si deve registrare il primo decesso per Covid-19 riferito ad un nostro concittadino che risultava ricoverato presso la struttura ospedaliera Santa Croce di Cuneo. Tutta Castelletto si stringe alla famiglia in questo momento."



"La situazione degli altri nostri concittadini - continua Dacomo - è invariata rispetto a ieri: due casi positivi, uno in casa di riposo e uno in quarantena con sorveglianza attiva domiciliare. Un caso ospedalizzato in attesa di sviluppi. Tre gli isolamenti domiciliari. “Io resto a casa” non è solo uno slogan, ma un vero atto di senso civico."