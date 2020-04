"Aiutiamo psicologicamente gli operatori sanitari, vicinissimi alla sofferenza e al rischio contagio Covid”

Medici, infermieri, operatori del soccorso, assistenti sociali e domiciliari, lavorano da settimane con un grandissimo carico e una forte pressione per la distanza ravvicinata con la sofferenza e la paura del contagio.

Uno stress psico-fisico che a lungo andare può portare a conseguenze negative. Anche loro che aiutano gli altri nell’emergenza Covid, hanno bisogno di aiuto.

L’ associazione Psicologi per i Popoli Piemonte, organizzazione di volontariato di psicologi professionisti, esperti in emergenze e operante nel settore della Protezione Civile e dell’assistenza umanitaria, ha attivato un servizio telefonico per questa finalità e un servizio di consulenza di sostegno agli operatori dell’emergenza sanitaria.

A Saluzzo, un gruppo di psicologi si alterna in una stanza messa a disposizione dalla Croce Verde, due giorni la settimana, il martedì e giovedì,per ascoltare e dare consigli a chi opera in ospedale o in servizio al 118.

Tra questi volontari, Sara Bossa revellese, 29 anni, psicologa, libera professionista specializzata in Psicologia clinica.

Quale aiuto chiedono maggiormente?

"In primis di liberarsi da quel senso di paura di contagiare i propri famigliari. E’ una grande angoscia. Cercano di fare una vita separata in casa, pensano di tenersi anche la mascherina tra le mura domestiche. Hanno addosso un sovraccarico di di stress e il pensiero fisso di aver eseguito bene le procedure per evitare contagi. C’è un forte carico di emotività legato anche alla vita personale che vede interrotti progetti di vita, dal matrimonio ad esempio, alla gestione dei figli a casa dalla scuola".

La paura è positiva, racconta la psicologa, se permette di prestare attenzione ai rischi e alle procedure di prevenzione, ma diventa negativa quando l’ansia che l’accompagna arriva a superare la capacità di gestione delle situazioni, impedendo di esser lucidi e pronti a scegliere strade e strumenti per gestire i problemi. “Se l’ansia è eccessiva e pervasiva è il caso di chiedere aiuto”.

Quale è il sostegno? "Quello di aiutare a rendere normali le emozioni che si percepiscono in questo periodo, mediante colloqui clinici e suggerendo tecniche di rilassamento".

Cosa l’ha colpisce maggiormente di questa esperienza? "La grande umanità degli operatori e dei tanti volontari che anche di fronte al pericolo del contagio non si tirano indietro. Ogni volta mi viene da ringraziarli per quello che stanno facendo.

Crea molta sofferenza in loro il fatto di vedere i pazienti isolati, senza il conforto dei famigliari. Cercano di confortare il più possibile questi malati, anche se il lavoro è tanto in questo momento. Da un lato comprendono il bisogno di pazienti e parenti di un contatto reciproco, dall’altro sono consci dell’importanza del rispetto delle regole di distanziamento e sono costretti ad andare contro al desiderio dei parenti".

Continua la psicologa: “Turba molto il fatto che a volte non vedranno più i pazienti in vita, nel turno successivo. E il fatto che, in questo momento, venga a mancare anche il rito del funerale, dal cordoglio di parenti e amici nelle camere mortuarie alle esequie pubbliche. E’ un rito di passaggio molto importante per l’elaborazione del lutto".

Durante la sua attività anche privata, ha percepito il senso di paura nella gente? "Sì, c’è senso generalizzato di paura che è del tutto normale in questa situazione. La quarantena costringe a interrompere abitudini quotidiane creando, a volte, uno stato temporaneo di disorientamento. E’ accentuato nelle persone sole, senza sostegno che temono di non farcela".

Cosa possono fare per attenuare questa ansia? "Cercare la vicinanza di altri con telefonate o video chiamate, limitare l’ascolto continuo di informazioni per non essere bombardati da notizie angoscianti, fare attività fisica in casa con i tanti tutorial che si trovano on line, leggere un libro, fare meditazione, ascoltare musica. Fare insomma attività che piacciono. La sera prima di andare a letto pensare a tre cose positive della giornata per allenare la mente a vedere il lato bello della vita".

Contro la paura anche l’Ordine Nazionale degli Psicologi ha messo a disposizione un servizio d'ascolto, grazie a professionisti di diverse specialità, a cui la popolazione può rivolgersi telefonando ai numeri indicati. "Anche su questa piattaforma ho dato la mia disponibilità".

Cosa dà a lei mettere a disposizione gratuitamente la sua professionalità ? “In questo momento di emergenza è l’unico modo che ho per essere d’aiuto alla popolazione. Vado a dormire serena se so di aver aiutato qualcuno, per quanto possibile”.