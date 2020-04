Alpini di Mondovì donano apparecchiature dal valore di 17mila euro all'ospedale

La cosiddetta "goccia alpina" sta diventando sempre più estesa: le "Penne Nere" della sezione ANA di Mondovì hanno donato nella mattinata di lunedì 20 aprile 2020 all'ospedale "Regina Montis Regalis" apparecchiature dal valore di 17mila euro. Si tratta, nello specifico, di quattro elettrocardiografi di ultima generazione e di due sonde ecografiche, attrezzature che saranno utilizzate nei reparti Covid del nosocomio monregalese per il monitoraggio dei pazienti, per l'ecografia toracica e l'impianto di accessi venosi.

Presenti alla consegna il presidente sezionale Gianpiero Gazzano, il suo vice, Giancarlo Bovetti, e il consigliere Armando Camperi, mentre per l'Asl Cn1 c'erano il dottor Maurizio Ippoliti, medico della Direzione Sanitaria, il dottor Paolo Guffanti (dirigente medico), la dottoressa Roberta Calvi e la coordinatrice infermieristica Francesca Seghesio.

Il materiale è stato fornito dalla Veris Medical Systems, quest'oggi rappresentata dal dottor Alberto Ferrero. "Tutto questo - ha dichiarato Gazzano - è il frutto di una raccolta che gli Alpini hanno voluto avviare, seguiti da associazioni e simpatizzanti che, con fiducia, hanno donato somme con le quali è stato possibile realizzare questo progetto e consegnare anche a ben 18 RSA del territorio materiale di protezione individuale per il personale che opera nelle strutture per un importo di 5mila euro".

"Ma il nostro impegno continua - gli ha fatto eco Bovetti -. Vista la volontà di alcuni Gruppi alpini di raggiungere ulteriori obiettivi, ricordo le coordinate bancarie del nostro fondo: IBAN IT06B0342546480000000001020".

I dottori Ippoliti e Guffanti hanno ringraziato le Penne Nere monregalesi per il materiale ricevuto, di essenziale utilità, evidenziando come in questo difficile momento le donazioni di nuove attrezzature contribuiscano in modo determinante ad affrontare al meglio la delicata situazione.