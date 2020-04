Anche note liete dalle colline di Langhe e Roero: altri guariti a Santo Stefano Belbo, Roddino e Govone

Si susseguono gli aggiornamenti coi quali i primi cittadini di Langhe e Roero rendono conto dall’avanzamento del contagio sulle nostre colline, ma anche, finalmente, dei primi guariti comunicati loro dalle autorità sanitarie.



E’ il caso, ad esempio di Santo Stefano Belbo, dove ieri, domenica, il vicesindaco Laura Capra dava conto del fatto che altri due concittadini sono stati dichiarati guariti dopo il doppio esito negativo del tampone effettuato loro.

"A oggi – spiegava Laura Capra –, dopo esattamente due settimane dalla comunicazione dell'ultimo contagio, rimangono pertanto 8 i cittadini positivi: tre ricoverati in ospedale, tre in isolamento domiciliare presso la propria abitazione e due residenti nel nostro paese, ma domiciliati altrove e quindi non presenti sul territorio comunale di Santo Stefano Belbo".



Nella stessa direzione quanto reso noto dal sindaco di Govone Elio Sorba, che pochi minuti fa ha dato conto della prima guarigione relativa al centro roerino, tra quelli più colpiti dall’epidemia a causa della critica situazione della locale casa di riposo. I contagiati ascritti al Comune roerino scendono così a 31, nella speranza che questa piccola nota lieta possa rappresentare il primo segnale di un’attesa inversione di tendenza.



Sono due i guariti anche nel piccolo centro langarolo di Roddino. A darne conto anche qui il sindaco e l’Amministrazione comunale, che informano di come il doppio tampone negativo riguardi i due casi di Covid-19 evidenziati lo scorso 31 marzo, quando lo stesso Comune aveva comunque precisato che i due interessati erano residenti, ma non domiciliati in paese.



Nella mappa dei contagi entrano intanto Comuni che finora erano rimasti fuori dalla contabilità del Covid-19. E’ il caso di Rodello, dove ieri il sindaco Franco Aledda ha dato notizia di un concittadino risultato positivo all’infezione e ricoverato in ospedale ad Alba, ma che "sentito telefonicamente, non desta preoccupazione".

"Abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale, filo diretto con protezione civile, Asl Cn2 e Regione Piemonte e stiamo operando secondo quanto stabilito dai protocolli regionali e ministeriali", ha aggiunto il primo cittadino, prima di precisare che "il compaesano positivo non è collegato alla struttura per anziani La Residenza”.