Bra: si amplia lo sportello telefonico di supporto psicologico

Si rafforza ulteriormente il servizio di supporto psicologico telefonico avviato nei giorni scorsi dal Comune di Bra in collaborazione con l'associazione di volontariato “Psicologi per i Popoli Piemonte”, organizzazione che da oltre 10 anni opera nelle emergenze, in sinergia con realtà locali.



Altri tre professionisti hanno infatti fornito la propria disponibilità ad aiutare tutti quei cittadini che si trovino in una condizione di difficoltà, in particolar modo agli anziani e chi è solo o in isolamento, portando a 12 il numero degli psicoterapeuti che hanno aderito all’iniziativa.



In determinati giorni e orari, ogni professionista sarà a disposizione dei braidesi per aiutare le persone a superare quelle sensazioni di solitudine, ansia e preoccupazione causate dalla situazione emergenziale che siamo costretti a vivere.



Il servizio è completamene gratuito per la cittadinanza. L’elenco dei professionisti disponibili, con i riferimenti e gli orari per usufruire del servizio, è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it e viene costantemente aggiornamento.