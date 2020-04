Cervasca: nonostante le restrizioni, si programma il 6° Cammino della Libertà

Gentile Direttore,

quello di domenica 26 aprile sarebbe stato per l'associazione Vivere Cervasca il 6° Cammino della Libertà. Purtroppo la pandemia ci obbliga a stare in casa, ma come dice la Presidente dell'associazione Maria Bramardi: "Non ci lascerà muovere fisicamente ma non potrà impedirci di camminare in modo diverso".