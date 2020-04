Comuni in prima linea sul fronte del Covid: il sindaco Fogliato fa il punto sull’emergenza a Bra

Preferisce non parlare di cifre, di contagi e decessi ("Meglio che a farlo siano le autorità preposte"), il sindaco di Bra Gianni Fogliato, mentre punto su punto passa in rassegna i fronti dell’impegno che da oltre un mese occupa giornate trascorse senza orari nel municipio di una città investita in pieno dall’emergenza Covid.



"Purtroppo – spiega il primo cittadino – se guardiamo ai numeri (108 i positivi i dati regionali aggiornati alla mattina di oggi, lunedì 20 aprile, ndr) siamo tra i primi della provincia, soprattutto in ragione delle difficile situazione creatasi nella casa di riposo I Glicini, come è purtroppo ben noto a tutti. Come Comune, sin dal primo giorno di emergenza, abbiamo seguito con estrema attenzione la situazione nelle case di riposo cittadine, segnalando tutto quello di cui venivamo a conoscenza ai competenti organi, alla sanità locale e agli enti gestori, tutti privati peraltro. Per quanto riguarda I Glicini ci siamo subito messi a disposizione, sia nella ricerca di supporto alla cooperativa Opera per la ricerca di personale, visto che molti dei loro addetti sono risultati positivi e quindi sono stati costretti a casa. La struttura è andata in sofferenza, aveva bisogno di infermieri e Oss, la nostra Amministrazione si è messa messa a disposizione, abbiamo avuto grande collaborazione dal Centro per l’Impiego di Alba e Bra, diretto dal nostro assessore Lucilla Ciravegna, e dall’Informagiovani. Come ci siamo attivati per reperire una struttura alberghiera che potesse ospitare il nuovo personale proveniente da fuori. Soprattutto abbiamo insistito affinché venissero fatti i tamponi a tutti gli ospiti dei Glicini, come siamo tornati più volte sul tema chiedendo lo stesso intervento per tutti gli ospiti delle altre quattro Rsa presenti sul nostro territorio".



"Sempre per quanto riguarda I Glicini abbiamo scritto a tutti gli organi competenti, chiesto che ci venisse prestata la collaborazione dell’Esercito, tanto che da giorni la struttura è affidata alla direzione di un ufficiale dell’Aeronautica. Tutto quello che è stato possibile fare come Comune l’abbiamo messo in campo… . Non abbiamo responsabilità nella gestione e nemmeno nel controllo delle Rsa, ma ci siamo attivati, facendoci anche interpreti di tante segnalazioni fatte dai familiari per avere informazioni sui propri cari presenti nella struttura e affinché venisse istituito un servizio quotidiano di informazione ai familiari e contatto diretto tra gli ospiti e i loro cari a casa per mezzo di comunicazioni tramite tablet e smartphone".





Fuori dal critico caso della Rsa, sono molteplici i fronti sui quali l’Amministrazione braidese si è impegnata a fondo in questi giorni, cercando e trovando la collaborazione della minoranza in Consiglio come anche il fondamentale supporto del mondo del volontariato e dell’associazionismo cittadino.



Il Nucleo di Protezione civile dell’Associazione Carabinieri in Congedo, ad esempio, ha così affiancato la Polizia Municipale nella diffusione degli avvisi che invitano la cittadinanza a rimanere a casa ("Abbastanza ascoltati, devo dire, anche se ogni tanto bisogna richiamare qualcuno. E’ anche comprensibile, visto che la voglia di uscire è tantissima, ma dobbiamo fare ancora uno sforzo", dice il sindaco), mentre ancora la Protezione civile, qui insieme ai volontari della Croce Rossa, a diversi impiegati comunali e agli assessori Brizio e Borrelli hanno lavorato alla distribuzione delle mascherine agli over 70. "Ne abbiamo ordinate altre, prima di sapere dell’iniziativa della Regione per la loro distribuzione a tutti i piemontesi. Non appena ci arriveranno definiremo con quali modalità organizzare comunque una nuova distribuzione alle nostre famiglie".



Intanto prosegue la consegna di spesa e farmaci a domicilio, servizio collegato a un numero di telefono cui è possibile chiamare anche per avere informazioni utili su attività e uffici comunali, mentre è partito il servizio di sportello psicologico realizzato in collaborazione con l’associazione 'Psicologi per il Popolo Piemonte' e il contributo di diversi professionisti attivi a Bra, pronti a dare il proprio supporto a chi, anche in forma anonima, cerchi un conforto in un momento di difficoltà o solitudine.



"Abbiamo supportato le scuole per fare arrivare i tablet per chi fosse privo, per la didattica a distanza, e abbiamo registrato le belle iniziative di diverse associazioni locali che, tramite la biblioteca, hanno realizzato e messo a disposizione di tutti video con corsi di scacchi, giochi di società e altri contributi, con l’intento per cercare di tenere dei legami, di continuare a fare comunità, come analoghe iniziative sono state prese dai nostri asili nido e micronido nei confronti delle famiglie".



Intanto è partita la campagna di raccolta fondi #ioaiutoBra. "Il suo ricavato andrà a integrare gli stanziamenti del bilancio comunale per il supporto all’emergenza alimentare, l’acquisto di dispositivi di sicurezza e in modo particolare progettualità di supporto economico a privati e realtà economiche, dalla più piccola alla più grande. Si tratta di ricostruire il tessuto sociale ed economico della città, mettendo a disposizione importanti investimenti finanziari, e in questo percorso abbiamo voluto coinvolgere quanti più attori possibili, la maggioranza e l’opposizione consiliare, ma anche come le associazioni di categoria, le banche del territorio e i sindacati. Questo perché vogliamo sentire i loro consigli e creare progettualità comuni a partire dall’ascolto di chi rappresenta coloro che vivono sul territorio".



"Mi ha colpito – prosegue il sindaco – la grande partecipazione dimostrata dal terzo settore. Tutte le associazioni che fanno parte della Consulta del Volontariato hanno rinunciato al fondo già previsto per loro dal Comune, donando 15mila euro alla raccolta fondi. La Consulta Pari Opportunità ha rinunciato a una parte del suo contributo. Hanno contribuito quartieri e frazioni, insieme a realtà associative di comunità straniere, dando dimostrazione di un tessuto sociale veramente coeso".



Poi ci sono i provvedimenti per il sociale: "Nella scorsa settimana abbiamo chiuso l’affidamento dei 157mila euro arrivati al nostro Comune per i buoni spesa, assegnati a circa 700 famiglie, mentre il Comune si è fatto carico di 1.000 borse spesa in più per le famiglie già seguite dai servizi sociali, e quindi escluse da quel provvedimento".



E ci sono quelli a favore delle aziende. Quelli già presi ( leggi qui ) e altri, "ben più importanti", che l’Amministrazione intende adottare impiegando l’avanzo di amministrazione 2019: "Ci stiamo lavorando alacremente – conclude il sindaco –, ora è presto per dire quello che potremo concretamente realizzare, ma certamente faremo di tutto per non fare mancare il nostro sostegno al tessuto produttivo della nostra città".