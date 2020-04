Cuneo anticipa i mercati di 25 aprile e 1° maggio in piazza Seminario e della Costituzione

Si è conclusa da poco la riunione quotidiana del Centro Operativo Comunale. La situazione di emergenza continua a essere rilevante anche sul territorio cittadino.

In vista del fine settimana di festa si informa che i mercati alimentari inizialmente previsti per sabato 25 aprile in piazza della Costituzione e per venerdì 1° maggio in piazza Seminario, saranno anticipati rispettivamente a venerdì 24 e giovedì 30 aprile. Rimangono invariati quelli del 25 aprile nella frazione di Cerialdo e Madonna dell’Olmo.

Nel ribadire che a fare la spesa si può recare una sola persona per nucleo famigliare, si ricorda che l’Ordinanza regionale del 3 aprile 2020 raccomanda l’utilizzo della mascherina per accedere alle attività commerciali sia al chiuso e che all’aperto, compresi i mercati. Per chi ne fosse sprovvisto, si segnala che nelle farmacie del territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa è possibile trovare mascherine di tipo chirurgico al prezzo calmierato di 0,90 euro ciascuna.

Si ricorda che sul sito web del Comune è stata creata una pagina che raccogliere idee utili per passare il tempo durante queste giornate. Tra le proposte: visite virtuali ai tesori della Città, contenuti multimediali delle biblioteche, filmati per fare sport restando a casa, prestiti di libri e consultazioni del servizio Mlol, giochi online sull’Unione Europea, video istituzionali…