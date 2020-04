I veterani dello sport di Bra per la salute comune, sottoscritti fondi si solidarietà per l'emergenza Covid-19

Gran bella iniziativa quella promossa dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra che forti del concetto di Associazione di Promozione Sociale ha messo in campo una sottoscrizione fondi coinvolgendo direttamente i propri soci ed i tanti amici che la realtà sportiva braidese da tempo apprezzano le iniziative messe in campo a favore dei giovani.



In questa occasione le note difficoltà sanitarie che hanno messo a dura prova la nazione hanno stimolato il Consiglio Direttivo a raccogliere l'idea proposta dal Presidente Paola Ballocco di dar concretezza a supporti DPI e nel caso specifico all'acquisto di gel settico che potesse impedire l'ulteriore propagazione del famigerato virus covid-19.



Ecco allora che Sabato 18 Aprile, con la fattiva collaborazione dell'amministrazione comunale di Bra in particolare dell'Assessore e Vice Presidente UNVS braidese Massimo Borrelli, nelle mani del Sindaco Gianni Fogliato è stato consegnato il materiale sanitario che sarà distribuito in particolare alle strutture per la tutela della salute di soggetti fragili.



"Siamo davvero contenti che la nostra iniziativa abbia potuto concretizzarsi nonostante le non poche difficoltà organizzative, ma con impegno, determinazione e credo alla fine abbiamo raggiunto l'obbiettivo che ci eravamo prefissati in particolare sulla città di Bra" - dice il Presidente Paola Ballocco a cui fa eco Giuseppe Sibona nel ruolo associativo di Segretario ed Amministratore - "L'UNVS Sezione di Bra è presente sulla città dal 10 Giugno 2006 ed in questi 14 anni di attività ha dimostrato di essere parte integrante del territorio con validi ed utili progetti legati allo sport, alla didattica socio scolastica, culturale e turistica facendo sinergia e rete con diverse realtà associative. In questa occasione non abbiamo potuto rimanere insensibili ad una situazione sanitaria davvero difficile e per un ritorno alla normalità riteniamo che l'iniziativa, realizzata con il sostegno di diversi benefattori, ma anche con risorse della nostra associazione, sia stata apprezzata dalle istituzioni e dai tanti che con il piccolo nostro aiuto speriamo possano ritrovare una speranza di vita".