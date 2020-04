Il batterista Davide Castagno, l'appello per le orchestre spettacolo e da ballo: siamo a rischio estinzione

#ballo non si ferma, ma si rispetta le regole. Il mondo della musica da ballo è a rischio e lancia un appello di sensibilizzazione.

Davide Castagno, musicista di Saluzzo, batterista, sassofonista, docente in istituti musicali del territorio come il Suzuki di Saluzzo, l’Istituto CCfam di Verzuolo e quello Musicale "Don Allemano" di Venasca, esperienze in gruppi noti del territorio, si fa portavoce locale della Unione Italiana Orchestre Spettacolo, per richiamare, con una lettera aperta, l’attenzione su questo ambito, completamente fermo per l’emergenza Covid 19."Rischiamo di star fermi per un intero anno e purtroppo nessuno di noi può sopravvivere professionalmente ad uno stop così lungo".

Sono migliaia le formazioni musicali, circa 2.500 le orchestre spettacolo con oltre 12 mila musicisti, 3.000 professionisti di indotto tra manager, tecnici audio, video, editori.

"Prima della chiusura ci spostavano ogni giorno raggiungendo locali, eventi di piazza, sagre, fiere portando la cultura popolare e ricreativa della musica da ballo in tutta Italia. Una musica è stata un grande motore aggregante dal Dopo Guerra, ed è cresciuta insieme alla nostra economia, compagna di vita di intere generazioni".

Castagno, laureato in Popular Music al Conservatorio di Cuneo ,allievo del batterista Lele Melotti,dallo scorso anno lavora con l’'orchestra che ha fatto la storia della musica da ballo in Italia:" l'Orchestra Grande Evento" di Moreno “il Biondo” che porta avanti la tradizione musicale romagnola della famiglia di Secondo Casadei, l'autore di "Romagna mia". Moreno è anche portavoce dell'Unione Orchestre Spettacolo Italiane.

“Tutti noi lavoriamo ed esistiamo solo quando c'è l'aggregazione del pubblico – spiega il documento - quindi siamo stati i primi a dover fermare le nostre piccole imprese e rischiamo di essere gli ultimi a ripartire. Inoltre la stagione estiva, che per noi è di vitale sopravvivenza, come per il turismo, è compromessa.Si ipotizza la nostra ripresa per il prossimo anno o peggio ancora solo con l'arrivo del vaccino.

È comprensibile che chi lavora come noi, aggregando centinaia, migliaia, di persone sia nell'impossibilità di riprendere il lavoro, a maggior ragione in un momento dove non sono chiare né le prescrizioni né le modalità di una eventuale ripartenza degli eventi".

Nella lettera che Castagno invia alla nostra testata, si intravede il buio panorama futuro del comparto: “Molti di noi probabilmente non ce la faranno, rischiamo di scomparire. Abbiamo la responsabilità dei nostri dipendenti, intere famiglie che vivono solo con il nostro lavoro, abbiamo sulle spalle leasing e finanziamenti per i nostri autobus, camion e furgoni sui quali, oltre ai musicisti trasportiamo al seguito anche le nostre merci: come service audio e luci. Abbiamo investimenti costanti nelle nuove tecnologie (Ied-wall, informatizzazione, e altro) che oggi fanno parte dei nostri spettacoli, perché siamo una parte creativa della nostra cultura italiana.

Siamo diventati interattivi, da sempre abbiamo il compito di emozionare, stupire il nostro pubblico, lo facciamo in modo itinerante spostandoci in tutta Italia quasi tutti i giorni, portando la nostra arte con la musica da ballo in tutte le città del bel paese dove ci aspetta il pubblico, i nostri fans, le persone che non vedono l'ora di uscire di casa per potersi divertire, per vivere con gioia l'aggregazione e la socializzazione".

Ancora, aggiunge Castagno, facendo una comparazione con altri generi musicali, "la nostra musica è certamente quella più popolare e fortemente radicata nelle tradizioni culturali nei piccoli paesi. Lavoriamo nel tessuto sociale ricreativo italiano"

Durante la quarantena e la chiusura di aule scolastiche, laboratori nelle scuole per la Fabbrica dei Suoni, il batterista continua con la didattica on line. “ la musica diventa un appuntamento importante da vivere in casa. Percepisco l’emozione e l’impazienza dei miei allievi, che settimanalmente seguono via Skype la lezion. Un momento che aspettano con gioia per esprimersi. ”