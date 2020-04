L'appello di un'estetista cuneese: "Rispettiamo da sempre le norme igienico-sanitarie. Faremo di più ma fateci riaprire il 4 maggio"

"Mi chiamo Francesca e sono titolare di un istituto di bellezza alle porte di Cuneo. Con questo mio intervento vorrei associarmi a quelli già usciti su Targatocn, tutti tesi a rivendicare il rispetto della nostra professione e, soprattutto, la necessità di salvarla".

Comincia così la lettera di un'estetista. Francesca va oltre. "Vorrei sensibilizzare le mie colleghe e quanti appartengono alla mia categoria artigiana. Noi siamo pronte a riaprire il 4 maggio: facciamolo! Da sempre chi lavora in modo regolare è in grado di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Faremo di più, ma fateci riaprire".

Sono, infatti, proprio i mesi primaverili quelli in cui gli istituti di bellezza lavorano di più. La maggior parte degli addetti è costituita da donne, quelle che rischiano di pagare di più la crisi economica di questa emergenza.

Francesca evidenzia, così come hanno già fatto molte sue colleghe, come la situazione attuale stia privilegiando l'abusivismo, le estetiste e le parrucchiere a domicilio, che non solo non pagano le tasse ma nemmeno rispettano le norme di igiene imposte a chi ha un centro in regola ed è soggetto a controlli e verifiche continui.

"Quello che sta accadendo è davvero vergognoso. Stiamo subendo una concorrenza sleale e continuiamo a pagare le tasse, gli affitti, i noleggi dei macchinari, anche adesso che abbiamo le serrande abbassate. Dobbiamo riaprire, lasciatecelo fare perché siamo pronte. Da sempre utilizziamo materiale monouso, sterilizziamo gli strumenti di lavoro, diamo appuntamenti che evitano le attese e quindi gli assembramenti, igienizziamo le cabine, disinfettiamo... lo abbiamo sempre fatto. Ci adegueremo anche alle nuove norme, faremo di più. Colleghe, uniamoci e pretendiamo la riapertura dal 4 maggio, altrimenti molte di noi rischieranno di non riaprire più".