“MellEAT”: ecco la piattaforma per gli acquisti con consegna a domicilio a Melle

In questi periodi bui sono molte le attività e le belle esperienze del territorio che son state pensate per aiutare la popolazione e le imprese locali.

Anche in Val Varaita, a Melle, l’amministrazione comunale, le imprese del territorio e la Pro Loco hanno fatto squadra per aiutare il paese.

Già ad inizio emergenza, infatti, il sindaco Giovanni Fina ha ordinato mascherine in stoffa lavabili, la cui realizzazione è stata offerta da alcune signore di Brossasco e di Rossana, per tutte le attività ed ha donato quelle “certificate” agli anziani.

“La protezione è fondamentale, specie per chi è più a rischio e per chi ha continuato e continua a fornire i prodotti per il sostentamento delle Nostra Comunità” ha ribadito fin da subito il sindaco.

La distribuzione è stata effettuata dalla Protezione Civile della Valle coordinata dall’Unione Montana. Grazie inoltre alla collaborazione con gli assistenti sociali delle Valle, della Croce Rossa ed alla collaborazione di privati cittadini sono stati offerti beni di prima necessità a chi purtroppo non era in grado di provvedere in proprio all’acquisto. L’azienda locale Valverbe ha offerto gel disinfettanti lavamani di loro produzione al Comune, da gestire con gli operatori e con chi ne avesse bisogno.

La Pro Loco ha partecipato economicamente all’iniziativa di raccolta Fondi per l’emergenza covid-19 organizzata dall’UNPLI per gli ospedali della Zona ed anche il gruppo delle maschere locali i “Conti Orselli” hanno provveduto ad una donazione assieme agli “Amis d’l Carlevè”.

Il lavoro più grande, possibile grazie alla collaborazione di tutti gli operatori, è stato quello di creare una piattaforma commerciale per gli acquisti delle specialità e dei prodotti del paese con consegne a domicilio.

Il Consorzio di tutela e valorizzazione del Toumin dal Mel, l’amministrazione comunale, la Pro Loco e tutti i produttori hanno infatti creato “MellEAT”, ovvero una possibilità per tutti i consumatori di poter continuare a gustare i prodotti di Melle restando nelle proprie case: basta infatti chiamare il produttore, ordinare la propria spesa ed attendere la consegna a domicilio!

Sono stati raggruppati tutti i produttori del paese: Az. Agricola Roggero (Toumin, formaggi, latte e derivati), BeerFilm “Antagonisti Gipsy Brewers” (birre artigianali), Az. Agricola Garino Pier Giuseppe (Toumin), Panetteria da Marinella (pane e prodotti da forno cotti in forno a legna), Mieleria Garnero (miele e prodotti dell’ alveare), Az. Agr. Garnero Laura (Toumin), Les Escargots di San Lazzaro (prodotti alimentari e cosmetici a base di lumache), panetteria Pan x i tuoi Monti (pane e prodotti da forno). A questi a breve verranno aggiunti altri produttori per la fornitura di ortaggi e frutta secondo la stagionalità! Le consegne vengono effettuate il martedì ed il venerdì secondo disponibilità.

Per i prossimi giorni inoltre sempre l’azienda Valverbe omaggerà una quota di loro tisane da dividere tra chi ordinerà sulla piattaforma MellEAT come supporto all’ iniziativa.

"Concludendo seppur stando a casa, tutti uniti, possiamo fare molto per salvaguardare i nostri paesi, le nostre tradizioni e le attività del territorio!"