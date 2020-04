Quattordici donazioni di sangue domenica a Vezza d'Alba con l'Avis

Per assicurare la massima sicurezza ai donatori ed agli operatori sanitari, il direttivo a cui fa capo il presidente Pino Ferraro ha predisposto un percorso di ingresso e di uscita per garantire la sicurezza sanitaria. Mascherina, guanti, misurazione della temperatura corporea, liquido disinfettante ma soprattutto la giusta distanza. Ogni donatore aveva il suo appuntamento e tutto quanto si è svolto con molta attenzione.

"In oltre trentacinque anni di permanenza nell'Avis albese e vezzese come donatrice, consigliere e da circa quindici anni come capogruppo Avis di Vezza - dice il sindaco, Carla Bonino - posso affermare che il nostro è un volontariato indispensabile per la salute dei cittadini, soprattutto in tempo di malattie ed epidemie ed è per questo che è indispensabile invitare ed accogliere sempre più i giovani donatori".