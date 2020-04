Tamponi e test sierologici veloci per uno screening di massa del Roero

La cabina di regia conseguentemente insediatosi e composta da quattro primi cittadini del Roero (Silvio Artusio Comba, Simone Manzone, Carlo Porro, Andrea Cauda, Franco Olocco) ed i presidenti dei sodalizi: Carlo Rista, Cavalieri di San Michele del Roero, Maurizio Bergadano Lions Club Canale-Roero, Fabrizio Costa Rotary Club Canale-Roero, ha visto la coordinazione di un piano di lavoro che prevede l'assegnazione di materale sanitario da distribuire su tutto il territorio del Roero dando precedenza alle RSA (in forte carenza di material necessari), ai medici di base, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile. Una seconda parte del ricavato della raccolta sarà destinata all’acquisto di strumenti per la diagnostica veloce: ecografi portatili, che saranno utilizzati dai medici del territorio a domicilio, saturimetri, termo-scanner, apparecchiature utili già da subito per il completamento dell’indagine diagnostica delle patologie da Covid-19, riutilizzabili in futuro per le assistenze domiciliari ed ambulatoriali. Per la diagnostica ecografia è altresì previsto il finanziamento dei costi di formazione dei medici per l’utilizzo della strumentazione stessa.