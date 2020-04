Visite ambulatoriali e interventi chirurgici non urgenti sospesi almeno fino al mese di giugno

Era il 5 marzo quando la regione Piemonte dispose la sospensione degli interventi chirurgici ordinari e degli interventi sanitari che implicassero l’utilizzo delle sale operatorie, fatta eccezione per gli interventi chirurgici urgenti, quelli salvavita e quelli di tipo oncologico.

La decisione era stata assunta allo scopo di mettere in atto ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus.

Visite ambulatoriali possibili solo se contrassegnate dalla lettera B (breve) o U (urgente) e, comunque, pre-triage prima dell'ingresso in qualunque struttura ospedaliera. Tutte le altre visite nel frattempo sono state annullate e verranno riprenotate.

Ma quando potrà ripartire l'attività ordinaria? Impossibile fare previsioni o ipotesi, ma di sicuro non nel mese di maggio prossimo. Forse se ne riparlerà a giugno. E' quanto emerge, seppur in modo informale, dagli organi competenti dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e dall'Asl Cn1.

Sempre a marzo erano state sospese le visite ai propri parenti ricoverati in ospedale.

Ancora, chiusi, per poter liberare sanitari e medici e destinarli ai reparti Covid, i pronto soccorsi di Bra e Ceva, dove il basso numero di accessi, stante l'emergenza in atto, aveva fatto stabilire la non necessità di mantenerli attivi. Saranno riaperti a fine emergenza. Ma quando, per ora, non si sa.

A metà marzo è stato aperto, per fronteggiare l'emergenza Covid, l'ospedale di Verduno. Reparti Covid, sia per la terapia intensiva che per quella sub-intensiva, sono stati attivati, dopo una riconversione di quelli esistenti, all'ospedale Carle di Cuneo, all'ospedale di Saluzzo, in quelli di Ceva e Mondovì.