Incentivare il bike to work e l'uso della bici a Cuneo: "Il ritorno alla normalità dovrà essere più sostenibile"

Fiab Cuneo Bicingiro ha rivolto in questi giorni il suo appello al sindaco di Cuneo e all’assessore all’Ambiente e Mobilità in relazione alla programmazione del governo per la fase 2 post covid-19.

Ci sarà un lento ritorno ad una maggiore libertà di movimento accompagnata da un grande attenzione a situazioni di pericolo per affollamenti e contatti (a causa del permanere del timore dei contagi) e questo provocherà un allontanamento dal trasporto pubblico verso quello automobilistico privato ancora più di prima e ad uso singolo.

Non possiamo permetterci di tornare ad una mobilità che mette al centro l’uso dell’auto privata.

Sono sempre più numerosi gli studi a livello internazionale che confermano come l’inquinamento atmosferico accellera la diffusione e fa aumentare il numero dei contagiati da Covid-19.

Fiab Cuneo chiede all'amministrazione del capoluogo di considerare una mobilità attiva a piedi o in bicicletta. "Il modo di spostarsi deve cambiare e adesso molte più persone sono convinte che andare avanti proprio come prima non è possibile: la mobilità deve diventare tutta sostenibile o ci ritroveremo in una situazione legata all’inquinamento atmosferico anche peggiore della precedente. Bisogna favorire in tutti i modi lo sviluppo della mobilità dolce a discapito di quella automobilistica pesante, ingombrante, inquinante e pericolosa.

Fiab Cuneo Bicingiro sostiene fortemente l’uso della bicicletta. La bici è un mezzo poco costoso, di facile accesso e oggi più che mai un mezzo sicuro per il distanziamento sociale e utile anche a rafforzare le difese immunitarie.

Fiab Cuneo Bicingiro chiede quindi all’amministrazione di pensare sin da ora ad una mobilità delle persone che: