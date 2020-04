75° anniversario della Liberazione celebrato a Verzuolo

In occasione del 75° della Liberazione l’ANPI sezione di Verzuolo –valle Varaita, in collaborazione col Comune, aveva predisposto un programma ricco, interessante e articolato. Iniziava a febbraio con una serie di lezioni nelle scuole secondarie di Verzuolo e continuava alla fine di marzo con 3 serate di incontri fino a metà aprile rispettivamente sull’America Latina, sui Curdi e sul rapporto tra storia e memoria.

La tradizionale fiaccolata del 24 sera avrebbe avuto, quest’anno, come oratore d’eccezione Carlin Petrini, fondatore di Slow food e di Terra madre. Due mostre, una a Brossasco alla Porta di valle sul tema dei migranti e l’altra a Palazzo Drago con una rassegna di manifesti prodotti dall’ANPI locale in occasione del 25 aprile, avrebbero degnamente fatto cornice agli eventi. Era prevista inoltre una lezione nel programma della Terza età e la manifestazione istituzionale del Comune il 25, mentre veniva ripresa la consuetudine della corda podistica “Sui sentieri della libertà”.

Naturalmente tutte queste iniziative, stante l’attuale situazione, non si sono potute e non si potranno svolgere.

Non è comunque possibile nè lecito lasciar passare sotto totale silenzio il ricordo di un momento così importante per la memoria civile del nostro paese. Si è pensato quindi di invitare tutti i cittadini ad un gesto simbolico, e si spera condiviso, capace di sottolineare l’importanza della ricorrenza. Così nelle ore della tradizionale, storica fiaccolata ( che ovviamente non si potrà svolgere) ed esattamente alle 21 del 24 aprile

Si faccia risuonare da ogni casa, da ogni balcone

le note di BELLA CIAO con esposizione della bandiera nazionale

accanto a un piccolo lume.





ANPI Verzuolo – valle Varaita