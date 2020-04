Ora più che mai è importante aiutare gli altri

Egregio direttore,

Sono una volontaria che nel poco tempo libero collaboro con l'Associazione Genitori Pro Handicap di Cuneo. In questo periodo di forzata vita casalinga voglio innanzitutto salutare tutti i miei amici, responsabili, volontari e ragazzi seguiti dall’Associazione, con cui desidero complimentarmi per aver messo a disposizione del personale dell'Ospedale S. Croce e Carle la casa dei ragazzi, non utilizzata in questo periodo.

Un pensiero particolare va ai ragazzi, per cui l'obbligo di restare a casa crea problematiche sempre maggiori. Per loro e per i loro famigliari , che con grande amore li proteggono e assistono, questo è sicuramente un grandissimo sacrificio. Un grande plauso ed un augurio particolare ai genitori.

Le istruttrici continuano a far lavorare i ragazzi utilizzando le possibilità della tecnica moderna, con collegamenti in via telematica, videochiamate e momenti insieme, se pur lontani, gestiti online.

Voglio spendere due parole anche per i volontari che in tempi normali hanno un importantissimo ruolo di supporto alle famiglie e certamente in momenti come questi si rendono conto di quanto manchino loro i ragazzi, cui danno tanto e da cui moralmente ricevono ancora di più.

Quando tutto sarà rientrato nella norma e si riprenderanno le normali attività, sarà necessario aumentare il numero dei volontari per affrontare con tranquillità le nuove situazioni. Chi vorrà aiutare l'associazione, potrà diventare uno di loro offrendo un po' del suo tempo.

Il sito da consultare è: www.prohandicapcn.it

Lettera firmata