Coraggio e speranza a Bra: la Zizzola risplende con il tricolore di luci

Verde speranza, bianco candore, rosso passione: i colori della nostra bandiera brillano persino nella notte più buia. È una Bra che attende fiduciosa, quella che traspare dalla foto scattata sabato 18 aprile da Roberto Canopale.

Silenziosa la Zizzola, splendida e maestosa come sempre, faro di una città che aspetta, in un tempo senza tempo, la fine dell’emergenza. Una Bra orgogliosa di quel tricolore colorato dai bambini nei disegni pieni di speranza e di sogni di un’infanzia messa a dura prova.

Soffre Bra: il silenzio assordante ha cancellato le chiacchiere degli amici in piazza, i vocii degli scolari, i canti delle Messe, ma noi resistiamo!

Grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con Ardea, società del gruppo Egea, e anche in vista della imminente Festa della Liberazione, la Zizzola si vestirà del tricolore ogni sera sino a sabato 25 aprile, a partire dalle 21 alle 24.

Verde, bianco e rosso: tre colori impressi nei nostri cuori oggi più che mai, tre colori, un vessillo di orgoglio, motivo di vanto nel mondo intero. Siamo italiani.