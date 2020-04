In tre giorni, in Granda, le precipitazioni di un mese primaverile: Datameteo lancia l'allarme

Il bilancio di quasi un mese di precipitazioni in due giornate di maltempo: Più di 120 mm di pioggia caduti tra Cuneese e Pinerolese, 70 mm sul Torinese, 40 mm su Savonese

Con la pandemia ancora al centro della cronaca, con innumerevoli studi che cercano di correlare dato meteorologico e diffusione dei Coronavirus, ecco che il cambiamento del clima in corso fa sentire nuovamente la sua voce. Migliorati in modo sensibile gli indici di qualità dell’aria, la trasparenza delle acque di fiumi, laghi e torrenti, confinato il vettore di inquinamento - l’essere umano - ecco che tornano alla ribalta altri fattori atmosferici.

Stava passando sotto traccia la siccità che si stava protraendo da più settimane, con giornate che parevano l’anticamera estiva, ma ecco il ribaltone primaverile: negli ultimi due giorni è arrivato il maltempo. Noi di Datameteo l'abbiamo analizzato attraverso la piattaforma Meteogreen, sviluppata per il progetto Alcotra e disponibile sul sito del Parco Fluviale di Cuneo.

Un vortice depressionario tiene sotto scacco l’estremo nord ovest e porterà ancora piogge sino a domattina, per poi ritornare (forse) nel corso del weekend. Nell’immagine qui sotto si può notare la distribuzione delle precipitazioni per la serata corrente, con buoni accumuli previsti sul cuneese (zona più interessante a livello di millimetri caduti), in tre giorni pari a quelli di un intero mese primaverile.

Ma dopo il periodo siccitoso, questa pioggia sarà davvero un toccasana?

Per l'agricoltura sicuramente, ma sarà anche un preoccupante campanello di allarme: cosa potrà succedere se questi eventi precipitativi, particolarmente cospicui come ammontare, si manifestassero in modo molto più ravvicinato?