Melle: lumini sulle finestre di casa per ricordare chi si è sacrificato per la libertà del Paese

Le comunità di Brossasco, Frassino, Gilba, Isasca, Melle, San Maurizio di Frassino e Valmala insieme per ricordare. Dato il particolare momento in cui le comunità e tutto il nostro Paese si trova non sarà possibile ritrovarsi insieme per l’annuale momento di ricordo presso il santuario di Madonna della Betulla a Melle.

Per continuare però a ricordare chi nella seconda guerra mondiale ha sacrificato la vita per la libertà si è pensato di mantenere viva la fiamma del ricordo chiedendo a tutti di accendere nella serata di venerdì 24 aprile alle ore 21 di accendere un lumino e porlo alla finestra di casa.

A tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa, qualora lo desiderassero, si richiede di scattare una fotografia al lumino acceso e di inoltrarla al numero 3493538970.

Le fotografie saranno pubblicate sulle pagine web della pro loco di Melle.