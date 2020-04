Piogge abbondanti e fiumi sotto osservazione: permane l'allerta gialla in Valle Tanaro e nella pianura Cuneese

Le precipitazioni hanno infatti determinato l'incremento dei livelli idrometrici del reticolo idrografico secondario, in particolare nel cuneese: si segnalano il Pesio a Carrù e il Ghiandone a Staffarda, che hanno registrato valori prossimi ai livelli di guardia, e l'Ellero a Mondovì, che ha superato tale soglia e pertanto su questo settore del cuneese è stata mantenuta per la giornata odierna l’allerta gialla per rischio idraulico.

Il Po nel tratto cuneese ha registrato un incremento dei livelli, al momento al di sotto delle soglie di riferimento, mentre a Torino è previsto il raggiungimento della soglia di riferimento per i Murazzi nel pomeriggio odierno.

La struttura meteorologica che ha causato il maltempo si sposterà lentamente verso est lasciando spazio ad una risalita dei valori di pressione che favorirà un miglioramento delle condizioni.

Pertanto, nel pomeriggio odierno sono ancora attese precipitazioni deboli o moderate sulla fascia montana e pedemontana occidentale e meridionale, che andranno via via attenuandosi per poi esaurirsi già dal mattino di domani. Domani e nei prossimi giorni sono previste condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con un graduale aumento delle temperature e dello zero termico.