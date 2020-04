Saluzzo, la Mezza del Marchesato dà arrivederci al 2021

“Con il solito piglio, ci piace darvi un arrivederci e raccontarvi che siamo già pronti a pensare alla “Mezza 2021”. Nella giornata di domenica 19 aprile la Mezza Maratona del Marchesato non si è ovviamente tenuta ma tante persone hanno scritto e postato “la loro Mezza” come da invito del Comitato organizzatore". Per far squadra anche se ognuno dalla propria #casa.

È stata una domenica particolare per i volontari, i corridori, il Comitato stesso, che per la prima volta dopo 6 anni non si sono ritrovati in piazza per una bellissima due giorni di corsa ed educazione allo sport e all’alimentazione.

Ma La Mezza del Marchesato e la Mini Mezza, appena sarà loro possibile, inizieranno ad allenarsi per farsi trovare in gran forma il prossimo anno.

Ve lo assicuriamo. Eccovi alcune immagini che ci sono state inviate tramite Facebook. La Fondazione Amleto Bertoni Città di Saluzzo, l'Atletica Saluzzo, l'ASD Podistica Valle Varaita e i Comuni di Saluzzo, Manta, Verzuolo e Lagnasco, gli sponsor che sempre hanno appoggiato la manifestazione podistica.

Vi ringraziano e vi rinnovano un arrivederci al 2021