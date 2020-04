Statale 28: il Comune di Ormea chiede ad ANAS di ridurre in un tratto la velocità massima dei veicoli a 70 km/h

Una decisione maturata "in ragione di particolari concrete caratteristiche della zona attraversata da tale tratto di strada quali la presenza di importanti attività commerciali e turistico ricettive" e tesa a "ridurre il rischio di incidenti correlati alla circolazione stradale per la presenza di accessi che consentono l'ingresso e l'uscita di veicoli anche di medie dimensioni per il carico e scarico di merci".