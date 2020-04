Aveva commesso violenza sessuale aggravata a Saluzzo: condannato in via definita a sette anni, è stato catturato in Albania

Nei giorni scorsi, grazie al contributo informativo ed investigativo fornito dalla Squadra Mobile di Cuneo, l'Ufficio Centrale dell'Interpol di Tirana (Albania) in collaborazione con polizia albanese, ha proceduto all'arresto, nei pressi della località di Bushat, di un cittadino albanese, G.A..

Poco più che cinquantenne, pluripregiudicato, era colpito da un ordine di carcerazione emesso a inizio 2020 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corta di Appello di Torino.

Era infatti stato condannato, in via definitiva, a 7 anni e 1 mese di reclusione per violenza sessuale aggravata, reato commesso continuativamente, dal 2001 al 2003, a Saluzzo.

Determinanti per la cattura sono state le informazioni raccolte dalla Sezione Catturanti della Squadra Mobile, che ha ricostruito gli ultimi spostamenti sul territorio nazionale del ricercato che, nel 2018, si era allontanato da Manta, dove aveva vissuto per lungo tempo.

Sulla base di tali elementi, incrociati con altre informazioni raccolte sull'uomo, avendo la certezza che il soggetto si trovasse in una zona ben precisa dell'Albania, gli organi investigativi hanno interessato l'Autorità Giudiziaria italiana, che ha quindi provveduto ad emettere un "mandato di cattura europeo". Lo straniero si trova attualmente ristretto in una struttura carceraria albanese in attesa di essere estradato in Italia.

"Siamo soddisfatti - ha commentato il dirigente Pietro Nen, perché non abbiamo mollato. Si tratta di un soggetto colpito da una condanna molto grave. Nonostante avesse fatto perdere le sue tracce da tempo, ci siamo mossi in modo mirato, riuscendo a localizzarlo. Adesso attendiamo la sua estradizione".