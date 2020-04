Esce di strada con l’auto e finisce nel cortile di una casa, a Envie: in elisoccorso al Santa Croce di Cuneo

È stata trasportata al Santa Croce di Cuneo, in elisoccorso, la persona rimasta ferita in un serio incidente stradale, questo pomeriggio, a Envie, in via Mondovì, nella zona collinare.

Una Fiat Panda, con a bordo la persona rimasta ferita, è uscita di strada, finendo nel cortile di un’abitazione privata, alcuni metri più basso.

Nella carambola, l’auto si è capottata, finendo poi la sua corsa sulla strada d’accesso ad un’abitazione, a ridosso di una legnaia, ribaltata.

Immediati i soccorsi. L’emergenza sanitaria ha disposto l’invio sul posto dell’ambulanza di base della Croce rossa di Barge e dell’elisoccorso. Intervenuti anche i Vigili del fuoco di Saluzzo e le Forze dell’ordine.

La persona ferita, dopo esser stata stabilizzata sul posto, è stata trasferita in elicottero al Santa Croce di Cuneo, in codice giallo, di media gravità.