Beppe Ghisolfi: "Questa pandemia ha causato danni incalcolabili. Bisogna ripartire cominciando dalle famiglie e dalle piccole imprese"

Si, ma non è sufficiente. Troppa burocrazia e comunque si tratta di prestiti che andranno restituiti. Come ho già detto a La 7 e alla RAI desidero ringraziare tutti coloro che lavorano nelle banche. Anche in questo periodo difficile gli sportelli sono aperti ed i servizi sono garantiti. I bancari hanno dimostrato impegno e professionalità. Hanno rischiato la propria salute per mandare avanti questo Paese dove la politica si dimostra insufficiente mentre i cittadini fanno il loro dovere. Ovvio che in primo luogo il nostro grazie va ai medici e a tutto il personale ospedaliero.