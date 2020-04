Come accelerare il metabolismo migliorando l’alimentazione

La perdita di peso richiede tempo, costanza e molti sacrifici, ma se si seguono le regole giuste e si correggono alcune abitudini sbagliate, è possibile ottenere benefici e risultati ottimali con la minima fatica.

Un rimedio efficace è quello di intervenire sul metabolismo basale, andando a velocizzarlo: ma è possibile farlo naturalmente? Assolutamente si.

Esistono diversi trucchi che possono accelerare il metabolismo in modo naturale, tra questi, quello di migliorare l’alimentazione seguendo una dieta controllata e mangiando i cibi giusti.

È possibile migliorare l’efficacia di una corretta alimentazione anche facendo attività fisica, assumendo integratori alimenti o erbe, come viene consigliato dal sito opinionidisara.it , in cui è possibile trovare molti consigli per mantenersi in forma e curare il benessere e la salute del proprio organismo.

Di seguito vediamo come comportarsi a tavola per accelerare il metabolismo e dimagrire in poco tempo.

Controllare la dieta, attenzione agli alimenti

Un buon rimedio naturale per accelerare il metabolismo è seguire una corretta alimentazione, ma quali sono le regole da seguire a tavola? Si tratta di piccoli accorgimenti che vi permettono di aggiustare il vostro regime alimentare e scegliere i cibi giusti a raggiungere lo scopo.

Dovete aumentare leggermente la quantità di proteine presenti all’interno della dieta, questo aiuterà il corpo a perdere peso più velocemente, inoltre, scegliendo quelle di qualità, potrete velocizzare anche il metabolismo. Potete optare per alimenti proteici con elevati livelli di aminoacidi come carne e pesce. Carni magre, uova e proteine vegetali sono molto importanti per ridurre il gonfiore addominale e accelerare il metabolismo.

Aumentando le proteine, dovrete eliminare una parte di carboidrati, in questo modo il metabolismo inizia ad accelerare, poiché sono proprio i carboidrati a favorire un metabolismo lento e hanno un ruolo importante nell’aumento di peso.

Cibi per perdere peso e accelerare il metabolismo

Se ridurre il consumo di carboidrati è un punto di partenza importante per accelerare il metabolismo, ci sono degli alimenti che permettono di raggiungere con maggiore facilità questo obiettivo.

L’olio di cocco, per esempio, aiuta il corpo a bruciare i grassi velocemente ed è quindi un prezioso allegato per il metabolismo. Spezie come cannella e zenzero, favoriscono l’assimilazione dello zucchero, aiutando il corpo a metabolizzarlo ad una velocità fino a 20 volte superiore.

Anche le uova contengono alcuni componenti utili, come proteine e grassi che migliorano il metabolismo; il pesce azzurro, oltre ad essere perfetto per la memoria e il cervello, aiuta anche a bruciare i grassi.

​Noci e frutta secca sono ottimi alimenti brucia grassi, gli oli ottenuti dalle noci, per esempio, creano un equilibrio perfetto tra acidi grassi omega 6 e omega 3 nel corpo, ma bisogna far attenzione alle quantità.

I semi, in particolare quelli di sesamo, di lino, di girasole e di zucca, sono ottimi per accelerare il metabolismo e sono ricchi di benefici per il benessere del corpo, oltre che per la perdita di peso.

I legumi sono un validissimo alimento per perdere peso: lenticchie, fagioli e ceci aiutano a dimagrire e velocizzare il metabolismo.

Infine, come bevanda, è consigliato il tè, ricco di antiossidanti che aiutano a combattere l’accumulo di grasso e favoriscono l’azione del metabolismo. In particolare, il tè verde è indicato nelle diete perché sgonfia e favorisce il dimagrimento.







​